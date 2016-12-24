Мордовия получит субсидию на развитие молодежной политики в регионе

25 октября Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) были подведены итоги Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики в регионах России «Регион для молодых», который был запущен в сентябре текущего года. Участие в конкурсе приняли более 50 субъектов нашей страны.

По решению экспертной комиссии 42 региона из 51 получат на развитие молодежной политики в общей сложности 5 миллиардов рублей. Республика Мордовия получит субсидию в размере свыше 112 миллионов рублей. Также по результатам оценки заявок Мордовия набрала 404 балла и заняла 3 место среди всех региональных программ.

Выигранные средства пойдут на частичную реконструкцию Мордовского республиканского молодежного центра, что позволит сделать его многофункциональным и привлекательным для молодежи республики. Также средства будут направлены на реализацию направлений молодежной политики региона - карьера и профессиональное самоопределение, молодежное предпринимательство, семейные клубы и детские движения, креатив и творчество, проектная деятельность, добровольчество, технологии и инновационное творчество и т.д.

В рамках реализации программы на базе Молодежного центра будут созданы открытые пространства для молодежи: Арт-резиденция «Таврида», «Добро.Центр» и «Добро. Холл», пространства развития и креатива, фотостудия, танцевальный зал и студия звукозаписи. Также полученную субсидию планируется направить на внедрение современных интересных форматов в работе с молодежью, повышение компетенций региональных специалистов по работе с молодежью и организацию крупных творческих и просветительских мероприятий. Например, уличного Фестиваля творческих сообществ «Для своих», Республиканского форума #МЫВМЕСТЕ, Саранского молодежного форума труда и других ярких событий для молодых людей региона.

«Долгожданное подведение итогов конкурса «Регион для молодых» и не менее долгожданная победа для региональной молодежной политики! Мы совершили настоящий прорыв, выделенные средства позволят трансформировать стратегию нашего развития, по крайней мере на будущий год. Новые масштабы, новые формы, новые пространства. В планах большая реконструкция Молодежного центра. Точка притяжения молодежи должна отражать в себе многофункциональность, современность и общедоступность.128 заявленных мероприятий по 11 направлениям деятельности молодежи. Подход меняется, в своей работе мы ориентируемся на новые форматы: создание площадки диалога с рабочей молодежью на «Саранском молодежном форуме труда», реализация новой модели добровольческого самоуправления «Лидеры добровольчества», проведение уличного Фестиваля творческих сообществ «Для своих». Спасибо Росмолодежи за возможность! Спасибо Главе Республики Мордовия Артёму Алексеевичу Здунову за поддержку во всем, а всей команде Республики Мордовия и #МолодежьМордовии за слаженную работу! Впереди нас ждут еще большие победы!» – отметила первый заместитель Министра – начальник Управления по делам молодежи Министерства спорта и молодежной политики РМ Анастасия Гришнева.