В центре Саранска с крыши четырехэтажного здания упал 29-летний мужчина

Как сообщает СК по РМ, днем 25 октября этого года в центре города Саранска с крыши четырехэтажного здания упал 29-летний мужчина. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте.

По предварительным данным, несколько мужчин занимались ремонтом кровли, когда один из них сорвался и упал вниз с крыши дома.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи СК осмотрели место происшествия. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Саранска Следственного управления СК по РМ организовано проведение доследственной проверки.