Выпускница МГУ им. Н.П. Огарева – обладатель специального диплома жюри фестиваль-конкурса «Новая Лиса»

С 21 по 23 октября в Саранске в одиннадцатый раз прошел Международный фестиваль-конкурс современной хореографии «Новая Лиса – 2022». Более 300 танцоров из Москвы, Казани, Челябинска, Екатеринбурга, Донецка и других городов страны выступили на двух фестивальных площадках – сцене Дворца культуры и искусств МГУ им. Н. П. Огарева и сцене Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева.

В рамках фестиваля-конкурса состоялись фестивальные, конкурсные, образовательные и научные мероприятия - фестиваль спектаклей театров современного танца, конкурсная программа, мастер-классы и творческая лаборатория, научно-практический круглый стол.

Одной из особенностей фестиваля стала лаборатория «Образы искусства. Танцуем Эрьзю» от ведущих педагогов в области современного танца России и зарубежья. Итогом работы лаборатории стала постановка одноименного перформанса. Показ состоялся в экспозиционном пространстве Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи.



«Проект с каждым годом развивается. Саранск – центр современной хореографии, здесь слагается история современного российского танцевального движения. В этом году на фестивале были представлены очень сильные хореографические работы в каждой номинации, это говорит о высоком уровне развитии хореографии в стране. Спасибо всем, кто поддерживает этот проект. Отдельное спасибо нашему ректору Дмитрию Глушко за поддержку фестиваля и помощь в организации проекта», – отметила Наталья Атитанова, директор фестиваля «Новая Лиса-2022», директор Дворца культуры и искусств.





Конкурсная программа прошла по трем номинациям: «Свободное движение» – различные стили и направления современного танца, «Эксперимент в движении» – новые формы и содержание танца, «Фолк движение», где участники показали современную интерпретацию этнического и городского фольклора.

23 октября состоялся гала-концерт победителей XI фестиваля-конкурса современной хореографии «Новая Лиса - 2022». Среди них выступила и выпускница института национальной культуры МГУ им. Н.П. Огарева Арина Семилетова.

Ее номер – «Душа была полна» (театр танца «ARбалет», художественный руководитель – Наталья Атитанова) был награжден специальным дипломом жюри.