В Уфе проведено заседание Ассоциации законодателей ПФО

25 октября в Уфе проведено очередное заседание Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа. В его работе приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, глава Башкортостана Радий Хабиров, руководители региональных законодательных органов власти. От Мордовии – Председатель Государственного Собрания Владимир Чибиркин.

Парламентарии обсудили проблемы цифровизации законодательных органов государственной власти субъектов РФ, а также нормотворческую деятельность по реализации реформы государственного и муниципального контроля (надзора).

Открывая заседание, Игорь Комаров отметил историческую значимость включения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, в связи с чем ключевой задачей является защита людей на новых территориях РФ. Полпред поблагодарил регионы округа, которые оказывают шефскую помощь муниципальным образованиям в восстановлении экономики и инфраструктуры новых субъектов РФ, помогают военным.

Игорь Комаров также обратил внимание на выполнение Указа Президента России по обеспечению частичной мобилизации (№ 647 от 21.09.2022), социальную поддержку участников СВО, а также их семей: «Будет правильно, если региональные меры распространятся не только на семьи мобилизованных, но и военнослужащих «именных» подразделений, добровольцев, кадровых военных. Поддержка должна продолжаться и после отъезда защитников Родины в зону боевых действий. Не меньшее внимание должны получать вернувшиеся со спецоперации ветераны, которые нуждаются в лечении, реабилитации и социальной адаптации. На законодательные органы, как и на органы исполнительной власти, ложится задача по нормативно-правовому обеспечению этих вопросов».

Отдельное внимание полпред уделил достижению обозначенных Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей развития, в частности – цифровой трансформации. В условиях санкционного давления развитие отечественной цифровой индустрии входит в число приоритетов, при этом предстоит снизить дефицит кадров и оборудования, повысить информационную безопасность. В целом решение задач по цифровизации повысит прозрачность работы органов государственной власти, в том числе региональных парламентов, облегчит получение информации и документов, а для депутатов – это возможность выстроить более эффективное взаимодействие с людьми.

На пленарном заседании законодатели рассмотрели опыт Башкортостана в сфере цифровизации, обменялись мнениями по решению существующих проблем. Ряд предложений внес Председатель Госсобрания Мордовии. В частности, Владимир Чибиркин отметил необходимость разработки федеральной автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности (электронного парламента) с выделением в ней регионального сегмента, который получал бы техническую и информационную поддержку. Среди важных задач названо также создание дорожной карты по выполнению положений законодательства РФ в части импортозамещения в сфере компьютерной техники и программного обеспечения. По данному вопросу предложено обратиться в Правительство России. Кроме этого, спикер Госсобрания Мордовии призвал коллег тиражировать опыт взаимодействия законодательных органов с Центрами управления регионами в ПФО.

«Цифровизация региональных законодательных органов – это очень сложная и многоплановая работа, требующая специальных знаний, каждодневного внимания, организационных и финансовых вложений. Без сомнения, законодатели в современном технологичном мире должны идти впереди и показывать пример, в том числе, и в вопросах цифровой трансформации своей деятельности», – отметил на заседании Ассоциации Председатель Госсобрания Мордовии.

На вопрос повышения эффективности системы контроля внимание законодателей обратил полпред Президента в ПФО. По его словам, данные Национального рейтинга инвестклимата показывают, что в большинстве регионов округа по-прежнему фиксируется большое количество проверок контрольно-надзорных органов в отношении одного субъекта предпринимательства в год. Игорь Комаров напомнил об ограничениях, установленных в отношении проверок юридических лиц и предпринимателей. «На всех уровнях власти нужно следить за выполнением установленных ограничений и не допускать перегибов при проведении контрольных мероприятий, проверки должны проводится со смыслом, а не ради проверок», – сказал полпред.

Также затрагивались вопросы усиления антитеррористической защищенности объектов образования и безопасности детей, наделения молодежных парламентов при законодательных органах государственной власти субъектов РФ ПФО правом законодательной инициативы.

Внесенные предложения после доработки будут направлены в Государственную Думу и Правительство РФ.

В рамках заседания Ассоциации подписано несколько соглашений о межпарламентском сотрудничестве.

В соответствии с Указами и Распоряжением Президента РФ Владимира Путина Игорь Комаров вручил государственные награды России руководителям заксобраний Оренбургской и Нижегородской областей, Башкортостана.