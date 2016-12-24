Жительница Рузаевки перечислила более 340 тысяч рублей за «снятие порчи»

Как сообщает МВД по РМ, к полицейским поступило заявление от 44-летней жительницы Рузаевки, которая обманным путем лишилась 343 тысяч рублей.

Заявительница рассказала стражам правопорядка, что в августе прошлого года в интернете она нашла объявление гадалки. Переписка потерпевшей и «предсказательницы» Марины проходила в мессенджере. «Целительница» по фотографии, присланной жительницей Рузаевки, пообещала дистанционно провести магические обряды по избавлению от недуга.

Деньги за свою работу «эктсранесенс» просила переводить ей на банковский счет. Женщина из Рузаевки воспользовалась несколькими сеансами, после чего прекратила связь с целительницей – результат был нулевым. Однако, в июне гадалка Марина вновь вышла на вязь с жертвой.

Она напугала даму сообщением о «порче», которую на нее якобы наложили знакомые и о необходимости проведения ритуалов по излечению. Потерпевшая поверила неизвестной и согласилась на все ее условия. В результате женщина с июня по октябрь этого года перевела на счет мошенницы более 300 тысяч рублей. Только после того, как требования гадалки стали более настойчивыми, пострадавшая перестала отвечать на поступающие от нее сообщения и обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

МВД по РМ настоятельно рекомендует жителям региона не доверять рекламным объявлениям гадалок и экстрасенсов - на телевидении, радио, так и в сети Интернет, обещающих исцеление от недугов. Помните, во всех известных случаях это мошенничество! Не перечисляйте деньги за услуги «экстрасенсов» на неизвестные расчетные счета и не передавайте их посредникам! Не выполняйте требования поступивших по телефону сообщений о перечислении денег ни под каким предлогом!

Особую бдительность следует проявлять родственникам престарелых людей, а именно, контролировать их действия, быть в курсе их жизни, периодически напоминать им о возможных фактах мошеннических действий со стороны аферистов.