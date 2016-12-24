В Кочкуровском районе состоится выездное консультирование граждан по вопросам мобилизации

26 октября 2022 года по поручению Главы Республики Мордовия Артёма Здунова в Кочкуровском районе состоится выездное консультирование граждан по вопросам, связанным с мобилизацией.

Мобильный пункт бесплатного консультирования по вопросам мобилизации будет работать с 09:00 до 13:00 у здания Кочкуровского районного дома культуры (место работы призывной комиссии по мобилизации) по адресу: с. Кочкурово, ул. Ленинская, 8.

Граждан будут консультировать сотрудники Министерства юстиции РМ.

Основной круг вопросов, по которым предоставляются консультации:

- категории граждан, имеющие право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации

- предоставление мер государственной поддержки мобилизованным гражданам и членам их семей

- правовое регулирование предоставления «кредитных каникул» по кредитам и займам, полученным мобилизованными гражданами и членами их семей

- правовое регулирование приостановления судебными приставами-исполнителями исполнительных действий в отношении мобилизованных граждан и членов их семей.