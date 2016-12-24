Игорь Комаров провел совещание по проекту «Ментальное здоровье»

25 октября 2022 года в Уфе (Республика Башкортостан) полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел совещание по реализации окружного общественного проекта «Ментальное здоровье».

В рамках проекта создается система комплексной помощи людям с расстройствами аутистического спектра (РАС) для их социализации и интеграции в общество, формирования к ним более толерантного отношения.

В настоящее время в ПФО живет более 5 тысяч детей с РАС. Сейчас в географии проекта - республики Мордовия, Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Чувашская Республика, Пермский край, Нижегородская, Пензенская, Саратовская и Ульяновская области.

В Мордовии в рамках реализации проекта при республиканской клинической психиатрической больнице функционирует комплексная система медико-психолого-реабилитационной помощи для лиц с РАС. Создаются условия для наиболее полной социализации лиц с ментальными нарушениями и их семей, ведётся раннее непрерывное последовательное, комплексное сопровождение, что обеспечивает оптимальное развитие, адаптацию, интеграцию в общество и максимально снижает ограничение жизнедеятельности. Налажено взаимодействие с общественными организациями Мордовии, НКО, представляющими интересы лиц с аутизмом и их семьями.

Созданная региональная модель комплексной поддержки и социального сопровождения лиц с ментальными нарушениями в структуре психиатрической службы актуальна, она содержит инновационные аспекты и интегрирует междисциплинарные знания.

В настоящее время Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав ребенка Марией Львовой – Беловой по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова идет формование Координационного совета, работа которого в том числе будет направлена на развитие механизмов помощи детям и взрослым людям с РАС и масштабирование окружного проекта на территории других субъектов Российской Федерации.

Обращаясь к участникам совещания, Игорь Комаров подчеркнул, что за период реализации проекта в сфере здравоохранения приняты решения, позволившие организовать систему раннего выявления детей с расстройствами аутистического спектра с применением современных методов диагностики. Как следствие - в два раза больше детей с подтверждённым диагнозом РАС своевременно получают необходимую помощь (с 1037 человек в 2020-м году до 2148 детей на октябрь 2022года). Совместно с Приволжским исследовательским медицинским университетом создана площадка для бесплатного обучения специалистов, работающих с людьми с ментальными нарушениями, в том числе и с РАС.