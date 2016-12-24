Народный фронт в Мордовии помогает семьям мобилизованных

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Глава республики Артём Здунов возглавил делегацию Мордовии на Всероссийской агропромышленной выставке
Обеспечить комплекс мер социальной поддержки семей мобилизованных россиян – такое поручение дал регионам страны президент России, лидер Народного фронта Владимир Путин. В Мордовии такая деятельность уже развернута.
В региональное отделение Народного фронта обратилась жительница Саранска, оба сына которой сейчас принимают участие в специальной военной операции, и семья осталась без мужской помощи.
Елена Ивановна рассказала про проблему с водоснабжением. В этом году из старенького колодца ушла вода и все лето ей приходилось ведрами носить ее от соседей. Это очень неудобно, да и нелегко. За помощью женщина обратилась в Народный фронт.
Представители президентского движения связались с главой городского округа Саранск. В течение нескольких дней работники «Горводоканала» провели монтажно-строительные работы от магистральной трубы в дом. И вода уже стала поступать в частное домовладение. На данный момент внутри дома работы ведутся над разводкой и установкой водяного счетчика.
Елена Ивановна от души поблагодарила Народный фронт и всех тех, кто организовал помощь семье мобилизованных – Главу республики Артема Здунова и мэра Саранска Игоря Асабина.
Очередное обращение с просьбой помочь в решении проблемы поступило в региональное отделение Народного фронта от жительницы Саранска Натальи - супруги мобилизованного. Она рассказала, что прямо во время отопительного сезона в одной из комнат квартиры отключили батарею, пояснив, что она неправильно подсоединена к системе.
Покупая квартиру у предыдущего хозяина, в семье об этом не знали и были в недоумении. Молодой женщине с двумя несовершеннолетними детьми пришлось обратиться к общественникам, и проблема была оперативно решена в пользу жительницы Саранска.
«Любые вопросы, которые имеются у семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции и призванных по частичной мобилизации, должны в обязательном порядке рассматриваться властями, активистами Народного фронта. Мы должны оказать всестороннюю поддержку этим семьям», - отметил сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Республике Мордовия Олег Каштанов.
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