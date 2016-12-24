Саранск встретит путешествующего Дедушку Мороза из Великого Устюга

22 октября Дед Мороз вновь отправился в свое удивительное железнодорожное путешествие, он проедет через всю страну – от Великого Устюга до Владивостока и обратно по всей стране, чтобы подарить сказку детям!

Поезд Деда Мороза – это празднично оформленная передвижная резиденция, в составе которой - приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан и вагон-лавка. Пассажиры этого поезда – сам Дед Мороз и его сказочная команда.

В Саранск сказочный поезд Деда Мороза приедет 12 декабря.

В программе:

- прохождение квеста в вагоне «Сказочная деревня»

- посещение резиденции Деда Мороза в поезде

- общение с Дедом Морозом

- сладкий подарок от Деда Мороза

- чаепитие в вагоне-буфете «Бабушки Зимы»

Продажа билетов на поезд откроется за 30 дней до прибытия.

Приобрести билеты можно на сайте РЖД.

Для всех желающих посетить поезд, не приобретая билет, работают вагон-лавка с фото-купе, вагон-ресторан, где можно приобрести подарки от Деда Мороза, сувенирную продукцию Великого Устюга и Костромы, а также отправить открытку Деду Морозу в Великий Устюг или друзьям и близким по всей стране.