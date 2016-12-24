В Саранске братья Кулаевы получили тюремные сроки за убийство 20-летней давности

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Как сообщает Следственный комитет по РМ, суд в столице Мордовии вынес приговор двум двоюродным братьям в возрасте 42-х и 60-ти лет за смертельную расправу над молодым человеком, совершенную в 2002 году.
Речь идет о некогда известном в мордовских криминальных кругах Владимире Кулаеве и его двоюродном брате Анатолии Кулаеве. В начале века кулаевская бригада была не из последних в числе преступных группировок Саранска, поэтому ее лидер довольно жестко отреагировал на жалобу родственницы. Девушка рассказала, что ее обидели парни из числа мелкой светотехстроевской «братвы».
По приказу лидера бригады, виновных разыскали и поговорили с ними «по душам». Но одному из обидчиков досталось больше всех - 21-летнего Олега Ватолкина схватили и привезли в офисное помещение в Саранске. Там братья вместе с подручными избивали парня насмерть, орудуя в том числе стулом и табуреткой. От полученных телесных повреждений Ватолкин скончался. С целью сокрытия следов преступления его тело тайно вывезли и захоронили за пределами города.
По статье о похищении человека братья Кулаевы были освобождены от уголовной ответственности из-за истечения сроков давности. А вот за убийство старший Кулаев получил 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Его более молодой родственник с учетом частичного сложения наказаний загремел в колонию особого режима на 20 лет.
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