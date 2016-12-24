Глава Мордовии поздравил работников кабельной промышленности с профессиональным праздником

Артём Здунов побывал на уроке «Разговоры о важном»
Разговор о важном с участием Главы Мордовии посвятили новому, но значимому празднику – Дню отца
Уважаемые работники кабельной промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Кабельная промышленность – это сплетение инноваций и уникального многолетнего опыта. Ваша продукция всегда востребована, без нее сложно представить развитие экономики и объектов инфраструктуры.
Мордовия – лидер кабельной промышленности России, наши предприятия занимают десятую часть отечественного рынка. Кабельный кластер представляют профессионалы высочайшего уровня. Вы первопроходцы в производстве волоконно-оптических и силовых кабелей. Сегодня вносите значительный вклад в импортозамещение, внедряете новые технологии и наращиваете объемы производства, даже в очень непростых условиях. Благодаря вашему труду и новаторским идеям кабельный сектор региона с достоинством справляется со всеми вызовами.
Выражаю искреннюю благодарность за преданность делу, умение быстро находить оптимальные организационные и технические решения. От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, стремления к новым достижениям и неиссякаемой энергии!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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Разговор о важном с участием Главы Мордовии посвятили новому, но значимому празднику – Дню отца
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