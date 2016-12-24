Игорь Комаров оценил развитие социальной инфраструктуры в Оренбургской области

24 октября 2022 года в рамках рабочей поездки в Оренбургскую область полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и Губернатор Оренбургской области Денис Паслер осмотрели новое здание ГАУЗ «Оренбургская областная клиническая инфекционная больница».

Объект возведен менее чем за один год: строительство велось с июля 2021 года, госпиталь был открыт Президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции в июне 2022 года. Средства были выделены из федерального и регионального бюджетов, а также при поддержке благотворительного фонда Елены Черной.

Как рассказал главный врач ГАУЗ «Оренбургская областная клиническая инфекционная больница» Андрей Попов, госпиталь предназначен для оказания медицинской помощи взрослым и детям всей области с инфекционными заболеваниями, отнесенными к I – IV группам патогенности, в том числе с особо опасными инфекциями.

Новая больница состоит из 13 одноэтажных корпусов и 88 боксов, в каждом из которых своя индивидуальная вентиляция. Построены приемно-диагностическое отделение с компьютерной томографией, эндоскопией, УЗИ и функциональной диагностикой, аптечный распределительный пункт, клинико-диагностическая лаборатория, административно-хозяйственный блок и диспетчерская служба с гаражом и станцией дезинфекции транспорта.

В реанимационном блоке больницы полпред Игорь Комаров и губернатор Денис Паслер осмотрели палаты для пациентов. Каждая из них обеспечена обычными и противопролежневыми матрасами, портативным оборудованием. Также в отделении есть операционная, где медики могут оперировать пациентов, имеющих сопутствующую хирургическую патологию. Всего по проекту госпиталь рассчитан на 186 коек с возможностью увеличения их количества в период ЧС до 400. Ежедневно новая больница может принимать больше 10 тыс. человек.

После осмотра госпиталя полпред Игорь Комаров передал орден Пирогова семье Закопаевой Елены Степановны, награжденной им посмертно. Помогая оренбуржцам во время пандемии коронавирусной инфекции, врач Оренбургской областной клинической инфекционной больницы сама погибла от COVID-19. «Эта награда вручается за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и в других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни. Елена Степановна была женщиной с сильным характером, никогда не отступала перед трудностями», – сказал полпред Президента РФ в ПФО.

Затем на аллее больницы имени Елены Закопаевой полномочный представитель Игорь Комаров, Глава региона Денис Паслер и заслуженные работники этого лечебного учреждения посадили деревья.

В этот же день Игорь Комаров и Денис Паслер осмотрели комплексную застройку социальных объектов в селе Подгородняя Покровка Оренбургского района, включающую общеобразовательную школу, детский сад и врачебную амбулаторию.

Строительство нового корпуса сельской школы стало возможным благодаря нацпроекту «Образование». Игорю Комарову рассказали, что открытие в этом году второго школьного корпуса позволило ликвидировать вторую смену в старом здании – теперь дети учатся в удобное время.

В новой школе – 30 учебных кабинетов, отдельное крыло для начальных классов. Есть мастерские для уроков технологии, читальный зал и библиотека, актовый зал, два спортзала, раздевалки с душевыми и санузлами, кухня-столовая с обеденным залом на 250 мест. На благоустроенной территории расположены прогулочные площадки, баскетбольное и футбольное поля с искусственным покрытием, а также беговая дорожка. В школе создана безбарьерная среда, в здании есть лифт для маломобильных посетителей.

В рамках нацпроекта «Демография» дополнительно приобретены 2 здания для детского сада. Таким образом в структуре школы теперь 6 корпусов, в 4-х из которых размещается дошкольное образовательное учреждение. Детсады укомплектованы современным технологическим оборудованием, средствами обучения и воспитания.

Игорю Комарову и Денису Паслеру показали и современную врачебную амбулаторию, построенную в 2021 году в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения в Оренбургской области». Медучреждение обслуживает почти 10 тыс. человек, из которых более 2 тыс. – дети. В зону обслуживания кроме села Подгородняя Покровка входят еще семь населенных пунктов.

В новой амбулатории предусмотрены три кабинета врачей-терапевтов, два кабинета педиатра, а также стоматолог, гинеколог, процедурный и прививочный кабинеты. Работает дневной стационар. Медучреждение оснащено современным медицинским оборудованием.

«Важно, что реализация задач, поставленных Президентом Владимиром Путиным в сфере образования и здравоохранения, для руководства региона в приоритете. Несмотря на изменения в экономике, планы реализуются. Социальная сфера должна быть устойчивой: с сохранением льгот и выплат, оказанием мер поддержки нуждающимся, предоставлением качественных услуг», – сказал Игорь Комаров по итогам посещения объектов.