В Чамзинском районе состоится выездное консультирование граждан по вопросам мобилизации

25 октября 2022 г. по поручению Главы Республики Мордовия Артёма Здунова в Чамзинском районе состоится выездное консультирование граждан по вопросам, связанным с мобилизацией.

Мобильный пункт бесплатной юридической помощи будет работать с 09:00 до 13:00 у здания военного комиссариата Чамзинского муниципального района (р.п. Чамзинка, ул. Республиканская, 27).

Граждан будут консультировать сотрудники Министерства юстиции РМ и Уполномоченного по правам человека РМ.

Основной круг вопросов, по которым предоставляются консультации:

- категории граждан, имеющие право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации

- предоставление мер государственной поддержки мобилизованным гражданам и членам их семей

- правовое регулирование предоставления «кредитных каникул» по кредитам и займам, полученным мобилизованными гражданами и членами их семей

- правовое регулирование приостановления судебными приставами-исполнителями исполнительных действий в отношении мобилизованных граждан и членов их семей.