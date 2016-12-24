В Чамзинском районе состоится выездное консультирование граждан по вопросам мобилизации

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25 октября 2022 г. по поручению Главы Республики Мордовия Артёма Здунова в Чамзинском районе состоится выездное консультирование граждан по вопросам, связанным с мобилизацией.
Мобильный пункт бесплатной юридической помощи будет работать с 09:00 до 13:00 у здания военного комиссариата Чамзинского муниципального района (р.п. Чамзинка, ул. Республиканская, 27).
Граждан будут консультировать сотрудники Министерства юстиции РМ и Уполномоченного по правам человека РМ.
Основной круг вопросов, по которым предоставляются консультации:
- категории граждан, имеющие право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации
- предоставление мер государственной поддержки мобилизованным гражданам и членам их семей
- правовое регулирование предоставления «кредитных каникул» по кредитам и займам, полученным мобилизованными гражданами и членами их семей
- правовое регулирование приостановления судебными приставами-исполнителями исполнительных действий в отношении мобилизованных граждан и членов их семей.
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