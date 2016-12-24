Подписано Соглашение о сотрудничестве между Агентством стратегических инициатив и Республикой Мордовия

24 октября в Мордовию с рабочим визитом приехала генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Визит в республику начался с рабочей встречи с Главой Мордовии Артёмом Здуновым. Также состоялось совещание по вопросам улучшения инвестиционного и предпринимательского климата, повышению качества жизни в республике. В нем приняли участие ведущие эксперты Агентства стратегических инициатив и члены кабинета министров Мордовии.

Было отмечено, что у республики с некоммерческой организацией большие наработки в плане сотрудничества. Многое уже сделано, но в меняющейся обстановке направления совместной деятельности будут обновляться и актуализироваться.

«В рамках форума «Сильные идеи для нового времени», который проводится в России, проект из Мордовии вошел в топ-100 лучших по стране! Это для нас очень важно. Сейчас мы активно реализуем мероприятия по улучшению инвестиционного рейтинга, уже есть приток предпринимателей в регион. Занимаемся кадровым обеспечением наших предприятий, выходим с инициативой поддержки и трудовой востребованности людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – тех, кто отбывает наказание. Республика у нас особенная, с большой концентрацией этой категории граждан. Наша задача подготовить человека к будущему, через систему СПО, дать ему возможность через исправительные центры встать на верный путь. Предлагаем отработать эту инициативу совместно с АСИ и готовы поделиться опытом с регионами страны», - сказал Артём Здунов, поблагодарив Агентство за сотрудничество и поддержку.

«На протяжении нескольких лет мы взаимодействуем с Артёмом Алексеевичем, он знает, как работают механизмы АСИ. Мы хорошо знакомы с приоритетными проектами развития республики, продвижения инфраструктуры промышленного производства, технологического развития, отдельно останавливались на показателях качества жизни, благоустройства городов, развитии туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Темников». На протяжении года велась тщательная работа по всем обозначенным направлениям, отрабатывались возможности оказания мер поддержки проектам Мордовии, включения их в федеральные программы для реализации совместно с АСИ», - рассказала об итогах работы Светлана Чупшева.

Новое направление сотрудничества коснется качества жизни граждан. АСИ предложило Мордовии стать пилотным регионом по внедрению института сервисных уполномоченных, который поможет республике работать с разными жизненными ситуациями. На основе обратной связи от граждан, будут проектироваться удобные для жителей государственные и негосударственные сервисы поддержки в сферах здравоохранения, образования и социальной поддержки.

Обсудили также результаты обратной связи предпринимателей и инвесторов, которые сейчас работают в регионе, касающиеся новых возможностей, точек роста инвестиций и развития экономики.

В завершение встречи состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Агентством стратегических инициатив и Республикой Мордовия, направленное на стабильное социально-экономическое развитие республики, создание благоприятных условий для решения социальных вопросов, в том числе за счет реализации проектов и инициатив. Свои подписи под документом поставили гендиректор АСИ Светлана Чупшева и Глава Мордовии Артём Здунов.

В рамках соглашения запланирована реализация проектов, направленных на укрепление межрегиональных связей, включая агломерационные, формирование благоприятного делового климата, развитие туризма, в том числе промышленного. Кроме того, предусмотрено взаимодействие по направлениям, связанным с раскрытием потенциала детей и молодежи, а также обмен лучшими управленческими практиками.

«Соглашение обобщает наше взаимодействие. Наша задача понять какие проекты мы будем продвигать и сопровождать, увидеть динамику повышения инвестиционной привлекательности и качества жизни жителей Мордовии. Мы заинтересованы привлекать к этой работе все имеющиеся у нас ресурсы, открыты ко всем запросам региональных ведомств», - подчеркнула руководитель АСИ.

Отдельные договоренности достигнуты по работе с мобилизованными и их семьями. Артём Здунов рассказал о мерах поддержки этой категории, введенных на региональном уровне. Было принято решение систематизировать все положительные практики, которые были бы доступны каждому региону вне зависимости от финансовой обеспеченности региона.

«Ключевая задача в соответствии с поручением Президента России – разработать региональные комплексные планы поддержки участников СВО и членов их семей, как от государства, так и негосударственного сектора. АСИ активно поддерживает проекты по психологической и физической реабилитации участников спецоперации. Большое внимание уделяется вопросам, связанным с трудоустройством, переобучением не только военнослужащих, но и их родных. Такие точечные проекты, которые АСИ помогает масштабировать, позволят объединить все возможные ресурсы и создать высокий стандарт поддержки, который смогут применить все регионы страны», - сказала Светлана Чупшева.