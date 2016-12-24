Сотрудники Госавтоинспекции провели в Мордовии акцию в рамках «месячника Белой трости»

Правила дорожного движения обязывают водителей во всех случаях пропускать незрячих пешеходов, подающих сигнал белой тростью, в том числе вне пешеходных переходов. Как отмечают в Госавтоинспекции республики, несмотря на это люди с ограниченными возможностями часто сталкиваются с большими проблемами при переходе дороги.

В месяц «Белой трости», который ежегодно проводится по инициативе Международной федерации слепых, сотрудники Госавтоинспекции совместно с активистами Мордовской республиканской специальной библиотеки для слепых и гражданами с ограниченными возможностями провели акцию «Откройте зрячие глаза».

В рамках акции группа пешеходов с ограниченным зрением вместе с сотрудниками ГИБДД и активистами вышли на дороги города, чтобы оценить, как водители реагируют на пешеходов с белой тростью. Большинство автовладельцев, как оказалось, пункт 14.5 ПДД РФ, который предписывает водителю пропустить слепых пешеходов, подающих сигнал белой тростью, не принимали во внимание.

Чтобы еще раз довести до автолюбителей данную информацию, сотрудники ГИБДД совместно со слабовидящими людьми провели профилактические беседы с водителями и вручили им памятки с необходимой информацией.