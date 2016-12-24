В Саранске 22-летний парень отдал «интимным аферистам» 57 тысяч рублей

Очередной саранский искатель сексуальных развлечений пополнил копилку аферистов из интимной «отрасли». 22-летний молодой человек так упорно добивался эротического свидания, что не пожалел 57 тысяч рублей для встречи с волнующей «жрицей любви».

Как сообщает МВД по РМ, в полиции парень рассказал о своих блужданиях по интернету и найденном на просторах сети объявлении о секс-услугах. Молодой человек связался по указанному номеру и выяснил, что горячая красотка готова приехать к нему домой буквально через 40 минут, но перед встречей клиенту нужно перечислить предоплату в размере 1 750 рублей.

Житель Саранска точно не расслышал, какую сумму надо перевести, и впопыхах перечислил 750 рублей. Узнав об ошибке, он тут же доплатил недостающую тысячу. Однако незнакомка уточнила, что деньги требовалось перевести одним платежом, и парень вновь раскошелился на 1 750 рублей.

Дальше потребовалось оплатить страховку для барышни в сумме 7 500 рублей. Без проблем. Но тут молодой человек узнал от собеседницы, что из-за его многочисленных переводов оказался заблокирован счет. В разговор уже влез владелец секс-агентства, который попросил перечислить еще 26 тысяч рублей для разблокировки. При этом, мужчина пообещал, что все деньги клиенту будут возвращены.

А потом, как водится, возник технический сбой - заявителю требовалось перевести еще свыше 10 тысяч рублей. Однако из-за блокировки карты парень осуществить перевод не смог. Дождавшись утра, он направился в отделение банка, где через кассу снял денежные средства и перечислил их на счет злоумышленников. В ответ администратор сообщил, что платеж не прошел – его следовало повторить.

Раскатанный мошенниками в пух и прах молодой человек все равно не опомнился и сказал, что у него осталось только 9 500 рублей. Недостающие деньги он попросил внести барышню, с которой и намеревался приятно провести время. После финального перевода девушка обрадовала бедолагу известием, что приедет к нему домой в самое ближайшее время.

Разумеется, никто так и не упал в объятия к безрассудному саранскому «казанове», потерпевший обратился в полицию. Общая сумма причиненного ущерба составила 57 500 рублей.

В настоящий момент по данному факту проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления.