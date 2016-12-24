Игорь Комаров посетил военный учебный центр в Оренбургской области

24 октября полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров вместе c губернатором Оренбургской области Денисом Паслером посетил военный учебный центр для мобилизованных граждан в с.Нижняя Павловка в Оренбургском районе.

В рамках реализации Указа Президента РФ от 21 сентября 2022 года №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» правительством Оренбургской области принято решение о развертывании полевого лагеря на базе полигона 106 учебного центра войсковой ПВО Сухопутных войск Центрального военного округа (войсковая часть 33860).

Игорь Комаров проверил, как идут практические занятия на полигоне. В военном учебном центре мобилизованные граждане проходят боевое слаживание: отрабатываются навыки огневой, военно-медицинской, инженерной и тактической подготовки, топографии. Занятия проводят опытные инструкторы, в числе которых – участники специальной военной операции.

Лагерь построили с нуля в короткие сроки, здесь созданы все бытовые условия; военный городок оборудован электропитанием, скважинами для подачи воды, банями, душевыми, местами для умывания, сбора мусора, хранения оружия и боеприпасов. Все палатки отапливаются, каждая рассчитана на 50 человек, общая вместимость палаточного лагеря – до 2500 бойцов. Организовано трехразовое питание – боксы с горячей едой доставляют ежедневно.

«На обустройство лагеря из бюджета области выделено около 40 млн рублей, большую поддержку оказали крупные предприятия региона. Пока бойцы проходят слаживание в регионе, сможем быстро реагировать на поступающие сигналы по организации процесса и устранять недочеты», – отметил Денис Паслер.

На территории военного учебного центра развернуты пять полевых медпунктов с палатами, работают представители четырех государственных банков. По прибытии на место слаживания на каждого человека оформляется карта для получения денежного довольствия. Бойцов информируют о положенных им выплатах и мерах поддержки. Функционирует центр психологической помощи, в клубе каждые выходные проходят концерты, есть мечеть и церковь. Игорю Комарову рассказали, что часть мобилизованных обратилась с просьбой провести церемонию венчания.

«Считаю, что все вопросы важные, требуют внимания и решений. Мужчины готовы защищать страну и российский народ, в тылу у них остались семьи и близкие. И мы обязаны на всех уровнях власти оказать им полную поддержку», – сказал полномочный представитель Президента РФ в ПФО.