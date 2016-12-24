Десять проектов отмечены премией Правительства России в области туризма

На соискание правительственной премии в области туризма в этом году поступило около 130 заявок со всей России. Это в два раза больше, чем годом ранее. Из них были выбраны 10 лучших проектов. Список лауреатов утвержден распоряжением Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Авторы получили по 1 млн рублей на дальнейшее развитие. «Лауреаты премии задают высокую планку и определяют ключевые тренды внутреннего туризма. Правительство будет и впредь поддерживать такие инициативы», – отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В список победителей вошли проекты, связанные с развитием исторического и гастрономического туризма, семейными путешествиями и туризмом для людей с ограниченными возможностями. Ознакомиться с полным списком проектов можно здесь: government.ru/news/46840/

К примеру, «Гастрономическая карта России» направлена на объединение шеф-поваров, рестораторов, отельеров, фермеров и производителей. Проект стартовал еще в 2017 году. За это время проведено 28 фестивалей региональной кухни, запущены телевизионные и интернет-шоу, издано 9 кулинарных книг.

«Путешествия мечты: для людей с ограниченными возможностями здоровья» нацелены на людей с инвалидность как из разных регионов России, так и со всего мира. Проект создает условия для организации тематических экскурсионно-образовательных поездок.

«К сожалению, не очень многие люди с ОВЗ могут позволить себе полноценные путешествия. А в большинстве случаев туристические программы просто не предусматривают специальных условий для таких категорий граждан. Поэтому данный проект настолько ценен. Он включает знакомство с историей и географией разных уголков нашей страны. Предусмотрены как экскурсии, так и образовательные мероприятия. Я считаю, что России нужно больше подобных проектов в области внутреннего туризма», – поделилась мнением директор ООО «Студия нестандартных путешествий «Ветер странствий» Ольга Боксимер.

Стоит отметить, что Саранск уже имеет опыт по проведению подобных туристических мероприятий. В августе этого года на стадионе «Мордовия Арена» прошел турнир по слэдж-хоккею «Прорыв» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для юных гостей из Нижегородской, Саратовской и Пензенской областей также были организованы экскурсии по городу и культурным местам. Эксперты отмечают, что в плане туризма Саранск отлично приспособлен для посещения людьми с ОВЗ.