В Мордовии водитель на иномарке насмерть сбил в темноте пешехода

По данным Госавтоинспекции республики, 21 октября в Краснослободском районе молодой водитель на иномарке насмерть сбил в темноте 35-летнего пешехода.

Смертельный инцидент произошел в 20:40 на автодороге Ковылкино - Краснослободск - Ельники – Первомайск. 21-летний молодой человек (стаж с 2019 года), управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», совершил наезд на 35-летнего мужчину. Тот находился на проезжей части дороги без цели ее перехода и не имел светоотражающих элементов на одежде.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель за рулем находился трезвым.

Как отмечается, на данном участке выявлены недостатки транспортного эксплуатационного состояния улично-дорожной сети – отсутствие стационарного электрического освещения автомобильной дороги.