Оперативный штаб в Республике Мордовия провел командно-штабные учения

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Оперативным штабом в Республике Мордовия в целях проверки готовности сотрудников правоохранительных органов и государственных гражданских структур к действиям по пресечению преступлений террористической направленности проведены командно-штабные учения на объекте транспортной инфраструктуры.
По легенде мероприятия двое террористов захватили в аэропорту города Саранска самолет с пассажирами и экипажем. Преступники выдвинули политические требования, угрожали подрывом воздушного судна, расстрелом заложников. В результате контртеррористической операции злоумышленники были нейтрализованы, заложники освобождены.
В целях проверки знаний и слаженности порядка действий служб, задействованных в учениях, отрабатывались вводные задачи, вводились «синий» и «красный» уровни террористической опасности, а также режим контртеррористической операции.
По оценке оперативного штаба поставленные в ходе учения цели успешно достигнуты. Подразделения силовых структур, специальных служб и органов власти, участвовавшие в проведении учебной контртеррористической операции и осуществлении первичных мер, готовы к предотвращению террористических актов.
Оперативный штаб в Республике Мордовия обращает внимание жителей региона на необходимость повышения бдительности.
В случае обнаружения подозрительных лиц и оставленных без присмотра автомобилей, вещей и предметов, особенно в период проведения массовых мероприятий (митингов, демонстраций, шествий, спортивных соревнований и т.п.) просим своевременно сообщать по телефонам:
112 - единый номер вызова экстренных оперативных служб
УФСБ – 28-28-28, 28-88-88
МВД – 47-77-71
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