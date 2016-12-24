В Мордовии выросло число ДТП, связанных с наездами на пешеходов

По информации Госавтоинспекции республики, в Мордовии пройдет республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». С начала 2022 года количество ДТП, связанных с наездами на пешеходов, увеличилось в республике на 10,4% (117 случаев). В этих дорожных происшествиях 16 человек погибли и 110 получили ранения.

В темное время суток произошло около половины всех наездов на пешеходов. На неосвещенных участках дорог водители порой не замечают пеших участников дорожного движения, которые в осеннее-зимний период предпочитают носить одежду темного цвета.

Довольно часто нарушителями являются и сами пешеходы, которые переходят дорогу не там, «где положено», а там, «где удобно». Таких ДТП зарегистрировано 44, в них 11 человек погибли и 36 получили ранения. С пешеходами в состоянии опьянения зарегистрировано 2 ДТП, в которых один человек погиб и трое получили травмы.

Именно на пешеходных переходах произошло 52 ДТП, в которых погиб один и получили ранения 54 человека. Такие ДТП зарегистрированы в Саранске, Рузаевке, Чамзинке, Лямбире.