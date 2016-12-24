Визит Святейшего Патриарха Кирилла в Нижегородскую область

22 октября 2022 года в ходе Первосвятительского визита в Нижегородскую митрополию состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. В беседе участвовал также глава Нижегородской митрополии митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

«Для нас огромная честь и огромная радость принимать Вас на Нижегородской земле, — сказал, приветствуя Святейшего Владыку, губернатор Нижегородской области. — Для любого города принимать Предстоятеля Русской Православной Церкви — это благословение. А Нижний Новгород — это город с исключительно сильными духовными корнями, с большими духовными традициями, и потому для нас это особый вызов и особый праздник. И очень глубокое уважение вызывает то, что Вы чтите нижегородские корни своих предков. Думаю, сотрудничество с Нижегородской епархией имело большое значение в ходе преобразования города, и я хотел бы выразить благодарность владыке за его помощь, за активность, за идеи, связанные с возрождением святынь. И, конечно, огромная благодарность Вам, Ваше Святейшество, потому что Вы в ходе подготовки ко всем этим мероприятиям нас принимали, благословляли, поддерживали. Будем и дальше стремиться, чтобы наш город, область и весь регион развивались в духовном православном смысле. Спасибо Вам еще раз за Ваш визит».

«Хотел бы также поблагодарить Вас за многое из того, что я увидел, и совершенно очевидно, что это осуществляется, строится, восстанавливается при Вашем участии, при Вашей поддержке», — сказал, обращаясь к губернатору, Святейший Патриарх Кирилл.

«Нижегородская митрополия исторически занимает особое место среди епархий и митрополий Русской Православной Церкви, но то, что произошло за последние десятилетия, производит особое впечатление. Хотел бы и Вас, владыка, поблагодарить за активное развитие всех сторон церковной жизни, на чем я стал настаивать сразу после своего избрания на Патриарший престол. Так, очень важно, чтобы строились храмы, ведь в тяжелое время безбожия многие храмы были взорваны, уничтожены, а религиозная потребность оставалась всегда. В новых условиях стало возможным и восстанавливать, и строить храмы, и это важная часть нашей работы, но самое главное — это души человеческие, то, что происходит в сознании человека», — подчеркнул Предстоятель.

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил активную позицию Церкви в ситуации, связанной со специальной военной операцией на Украине. «Это касается не только молитвенной поддержки — это и активная работа с ранеными, и помощь семьям бойцов, и развитие православного волонтерства; во всем этом действительно проявляется серьезная укрепляющая роль Церкви, — подчеркнул полномочный представитель. — Вообще много важных событий у нас в округе происходит, нам есть чем гордиться. В этом году в регионах округа возобновлены Крестные ходы. В июне в Великорецком Крестном ходе в Кировской области приняли участие почти 50 тыс. чел., в Казани Крестный ход во имя Казанской иконы Божьей Матери собрал почти 4 тыс. верующих. Мы продолжаем совместно с епархиями реализовывать образовательные, просветительские и социальные проекты». «Будем и дальше поддерживать нашу совместную работу, и еще раз хотел бы поблагодарить за то внимание, которое Вы уделяете нашему округу».

«Приволжский федеральный округ имеет особое значение для жизни страны, для ее экономики, для нашей истории и культуры. Дай Бог, чтобы все стороны жизни развивались здесь динамично и, самое главное, чтобы в условиях этого положительного развития всесторонне совершенствовалась жизнь современного россиянина, чтобы духовно, интеллектуально, материально все шло по восходящей, — подытожил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.— Потому что много вызовов перед нашей страной и много ожиданий от нашей страны со стороны тех сил, стран и народов, которые не имеют возможности сопротивляться наступлению тотального зла и взирают на Россию как на последнюю надежду. Иногда это боятся сказать вслух и говорят шепотом, в том числе и мне, при встречах с очень высокопоставленными людьми. Но эта надежда присутствует, и дай Бог, чтобы Россия всегда была способна стоять на стороне добра, отстаивать эту позицию, и чтобы ни у кого не возникало даже мысли о том, что Россию можно победить», — сказал Святейший Патриарх Кирилл.

Ранее Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Нижегородский кремль в сопровождении митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.