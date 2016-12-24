Учителя из Мордовии на II Всероссийском форуме классных руководителей

Сегодня в Москве уже во второй раз стартовал Форум классных руководителей. Здесь собрались 1300 педагогов со всей страны. В этом году к классным руководителям присоединились кураторы групп СПО.

На форуме педагоги могут обменяться опытом, обсудить важные вопросы образования и найти вдохновение для дальнейшей работы.

Среди участников 8 педагогов из Мордовии: Ольга Вельматкина, Татьяна Захарова, Сергей Козлов, Анна Куликова, Елена Лаврентьева, Ольга Назарова, Ксения Простова и Екатерина Рузаева.

«По своему опыту знаю, насколько это для них волнительно. Буду держать за них кулачки», – поддерживает своих коллег учитель биологии из саранской школы №6 и участница прошлогоднего форума Альбина Капкаева.

«Представлять республику – очень важная миссия, поэтому давайте поддержим их и пожелаем удачи», – присоединяется учитель информатики Центра образования «Тавла» и так же участник прошлогоднего форума Владимир Сироткин.

Следить за ходом форума в прямом эфире могут все желающие. Трансляцию проходит в официальном сообществе Форума классных руководителей: vk.com/vfkr_ru