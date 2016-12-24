Учителя из Мордовии на II Всероссийском форуме классных руководителей

Новые технологии
В Мордовии начали выпускать уникальный для страны подвижной состав
Сегодня в Москве уже во второй раз стартовал Форум классных руководителей. Здесь собрались 1300 педагогов со всей страны. В этом году к классным руководителям присоединились кураторы групп СПО.
На форуме педагоги могут обменяться опытом, обсудить важные вопросы образования и найти вдохновение для дальнейшей работы.
Среди участников 8 педагогов из Мордовии: Ольга Вельматкина, Татьяна Захарова, Сергей Козлов, Анна Куликова, Елена Лаврентьева, Ольга Назарова, Ксения Простова и Екатерина Рузаева.
«По своему опыту знаю, насколько это для них волнительно. Буду держать за них кулачки», – поддерживает своих коллег учитель биологии из саранской школы №6 и участница прошлогоднего форума Альбина Капкаева.
«Представлять республику – очень важная миссия, поэтому давайте поддержим их и пожелаем удачи», – присоединяется учитель информатики Центра образования «Тавла» и так же участник прошлогоднего форума Владимир Сироткин.
Следить за ходом форума в прямом эфире могут все желающие. Трансляцию проходит в официальном сообществе Форума классных руководителей: vk.com/vfkr_ru
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии начали выпускать уникальный для страны подвижной состав
В Мордовии основная часть жалоб от мобилизованных и их родственников связана с состоянием здоровья
Глава Мордовии Артём Здунов побывал с рабочей поездкой в Ромодановском районе
Глава республики Артём Здунов возглавил делегацию Мордовии на Всероссийской агропромышленной выставке
Глава Мордовии провел совещание по инвентаризации объектов недвижимости в республике
Разговор о важном с участием Главы Мордовии посвятили новому, но значимому празднику – Дню отца
Артём Здунов подписал Указ о дополнительных мерах соцподдержки членов семей граждан, принимающих участие в СВО
В Мордовии на реализацию федерального проекта «Старшее поколение» в этом году выделяется около 1,2 млрд рублей
На ж/д вокзале Саранска состоялась презентация двухэтажного вагона, украшенного работами народного художника Мордовии Федота Сычкова
Артём Здунов встретился с участниками клуба «Владычный полк»