Артём Здунов: «На обращения семей мобилизованных нужно отвечать незамедлительно и лично»

Социальное самочувствие семей мобилизованных из Мордовии должно быть на постоянном мониторинге у членов правительства, не исключая уровня зампредов, глав муниципалитетов, депутатов всех уровней, партийцев, общественников и бизнес-сообщества. Такую задачу поставил Глава Мордовии Артём Здунов на совещании по вопросам оказания помощи семьям военнослужащих.



Главной недоработкой на сегодня руководитель региона назвал недопустимую медлительность при рассмотрении обращений, поступающих от семей мобилизованных. Как пример непростительной нерасторопности Артём Здунов привел реакцию на обращение супруги мобилизованного, находящейся в декретном отпуске, ей было нужно приобрести детское питание. «6 октября обращение поступило, две недели назад, а вы все рассматриваете? Если люди пишут мне, значит, их больше никто не видит, не слышит», - возмутился он.



Глава Зубово-Полянского района также попал под критику за то, что проблемы семей мобилизованных не решаются оперативно на месте, а выходят на республиканский уровень. «Так быть не должно, - подчеркнул Артём Здунов. – Все семьи должны быть в районе на учете, заместители главы должны быть с ними на связи, интересоваться, как дела, чем помочь. Есть депутаты, есть партии, есть работодатели мобилизованных и их жен, есть профсоюзы – все должны подключиться».



Были отмечены и примеры оперативного реагирования – со стороны депутатского корпуса, бизнеса, рядовых жителей республики, значительную помощь оказывает региональное отделение Российского Фонда мира. Ряд муниципальных и промышленных предприятий активно подключились к оказанию материальной помощи семьям своих мобилизованных сотрудников.

Минфином и Минюстом Мордовии проведена системная работа по целому ряду обращений, касающихся кредитных каникул и списания средств по долговым обязательствам. Минздрав республики оказывает помощь и держит на контроле каждое обращение, связанное с медицинским обслуживанием. Минсоцзащиты продолжает формировать социальные паспорта семей мобилизованных.

Отдельное поручение было дано заместителю Председателя Правительства - Министру энергетики и ЖКХ Мордовии Игорю Чадову. К зимнему периоду необходимо проверить жилищно-коммунальные условия каждой семьи мобилизованных, особенно проживающих в частном секторе. Необходимая помощь должна оказываться без проволочек.