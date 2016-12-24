Школьников Мордовии приглашают принять участие в конкурсе «Экоплакат»

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Продолжается прием заявок на конкурс «Экоплакат», посвященный безопасной переработке отходов старой электроники. Его проводит Фонд рационального природопользования в рамках федеральной экологической просветительской программы «Школа утилизации: электроника».
Для участия школьникам необходимо подготовить плакат с призывом к сверстникам и родителям принести отработавшую технику на утилизацию. Затем необходимо заполнить и направить анкету вместе с фотографией экоплаката на электронную почту info@eko-fond.ru с пометкой: «Конкурс экоплакатов». Также педагоги могут организовать в школе выставку этих работ и разместить фотоотчет на сайте или в социальных сетях образовательного учреждения с указанием ФИО автора и класса с хештегом #ШколаУтилизацииЭлектроника.
Подать заявку можно до 10 декабря. В конце года на тожественной церемонии победителям вручат премиальные смартфоны и планшеты от компании Samsung Electronics, которая с 2018 года поддерживает программу «Школа утилизации: электроника». При подведении итогов будет оцениваться не только художественная выразительность, но и эффективность мотивационного плаката.
Главная цель конкурса – формирование экологической культуры у молодого поколения. В советское время были актуальны соревнования для школьников по сбору макулатуры и металла. Сегодня – это сбор отслужившей свой век электроники, самого быстрорастущего отхода в мире. Конкурс «Экоплакат» призван не только обратить внимание общественности на вопрос утилизации отходов электроники, но и привлечь ребят к эковолонтерской деятельности.
«Забота об окружающей среде является одним из ключевых приоритетов для Samsung Electronics на всех этапах производственного цикла — от начала разработки продукта и до его утилизации. Компания использует экологичную упаковку, а ее продукты сертифицируются по стандартам признанных экомаркировок. Во всем мире мы проводим программы по сбору электронного лома. Я рад приветствовать участников конкурса и поблагодарить их за тот вклад, который они вносят в сохранение природы», - прокомментировал Андрей Ульянов, руководитель секции контроля качества и технической поддержки Samsung Electronics.
«Школа утилизации: электроника» - единственная в России программа по безвозмездной утилизации электронных отходов для населения, органов власти и бюджетных учреждений, а также по экологическому образованию и просвещению населения.
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