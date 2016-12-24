В населенных пунктах Мордовии вводятся в эксплуатацию новые станции мобильной связи

В рамках реализации федеральной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» в населенных пунктах Мордовии в 2022 году проводилось измерение качества и уровня сигнала для определения места установки базовой станции.

В сентябре 2022 года введены в эксплуатацию базовые станции мобильной связи в 5 населенных пунктах: с. Пермеево Ичалковского района, с. Лопатино Лямбирского района, с. Вертелим Старошайговского района, с. Хлебино и с. Веденяпино Теньгушевского района. До конца ноября 2022 года планируется завершить строительство базовых станций еще в 6 населенных пунктах, а до 15 марта 2023 года они появятся еще в 3 селах.

В четырех муниципальных образованиях республики в настоящее время проводятся инструментальные проверки, которые определяют качество сигнала подвижной радиотелефонной связи. После подтверждения приемлемого уровня, в населенном пункте организуется продажа сим-карт сотового оператора, который обеспечивает зону его покрытия. В случае отсутствия услуг мобильной связи, населенный пункт включается в план-график по обеспечению связью стандарта 4G.