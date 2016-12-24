В Мордовии грузовик насмерть сбил на дороге пожилую женщину

Как сообщает Госавтоинспекция республики, вечером 20 октября в Старошайговском районе Мордовии на трассе М-5 «Урал» 36-летний водитель автомашины «MAN», по предварительным данным, совершил наезд на 68-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Труп направлен в морг, назначены экспертизы. Водитель трезв.

При этом отмечается, что управлявший фурой мужчина в этом году 7 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, абсолютное большинство из которых было связано с превышением скорости.