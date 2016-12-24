74-летняя жительница Саранска отдала мошенникам четверть миллиона рублей

В столице Мордовии возбуждено уголовное дело по факту «аварийного» мошенничества, совершенного в отношении 74-летней местной жительницы. Об этом сообщает МВД по РМ.

Пожилая женщина рассказала в полиции о расхожем в последнее время обмане. Днем на стационарный телефон ей позвонила плачущая женщина, в которой она узнала якобы свою дочь. Родственница пояснила, что стала виновником дорожной аварии с пострадавшими.

Затем трубку взял мужчина, представившийся сотрудником полиции. По словам лже-полицейского, дочь пенсионерки переходила дорогу в неположенном месте, в результате чего спровоцировала дорожно-транспортное происшествие. Пострадала не только она сама, но и водитель автомашины.

Для мирного решения вопроса, по словам «офицера», требовалось передать деньги в сумме 250 тысяч рублей. Эти деньги следовало вручить специальному курьеру, который подъедет за наличностью. Расстроенная пожилая женщина выдала приехавшему незнакомому парню нужную сумму, после чего позвонила дочери. Из разговора с ней сразу же выяснилось, что в никакое ДТП она не попадала.

В настоящий момент проводится комплекс необходимых мероприятий и следственных действий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления.

МВД по Республике Мордовия обращается к жителям региона: в случае, если вы получили подобный звонок, прежде всего, успокойтесь. Под любым предлогом прервите разговор и сами перезвоните родственнику, от имени которого или о котором идет речь.