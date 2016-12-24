Обиравшую учителей замдиректора школы в Дубенском районе приговорили к штрафу

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В Мордовии огласили приговор по делу бывшего заместителя директора по воспитательной работе одной из школ в Дубенском районе. 47-летняя женщина обвинялась в злоупотреблении должностными полномочиями – замдиректора обирала школьных учителей, требуя перечислить ей небольшие суммы из стимулирующих выплат.
По данным следствия, с целью получения дополнительного дохода к своей заработной плате заместитель директора давала указание подчиненным ей педагогическим работникам, чтобы они перечисляли ей по 1-2 тысячи рублей с получаемых стимулирующих выплат. Учителя находились в служебной зависимости от женщины и не желали портить с ней отношения, поэтому регулярно платили «дань».
В период с апреля 2019 года по февраль 2021-го четверо потерпевших перечислили ей 19 тысяч рублей. Полученные деньги школьная начальница использовала по своему усмотрению в личных целях.
В ходе расследования обвиняемая вину признала и возместила причиненный потерпевшим ущерб. Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
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