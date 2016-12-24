В Мордовии вынесли приговор налетчику на АЗС

31-летний парень из Теньгушевского района республики получил срок за грабеж автозаправочной станции и кражу денег из социальной организации. Этот налетчик «прославился» тем, что во время криминальной операции на АЗС угодил под «штыковую атаку» работницы станции со шваброй.

Об открытом хищении 17 524 рублей в полицию сообщила оператор автозаправочной станции. В ходе выезда на место преступления сотрудники полиции установили, что в ночь на 17 июня грабитель разбил камнем окно и проник в помещение АЗС. Он направился к кассе и забрал из нее денежные средства, после чего также через окно скрылся в неизвестном направлении.

В момент «операции» в здании находилась оператор автозаправочной станции, которая в это время мыла полы. Увидев залезающего в окно злоумышленника, отважная женщина стала атаковать его шваброй. Однако тот отбился от наскоков и захватил добычу.

Сотрудники уголовного розыска в короткое время установили причастного к нападению. Им оказался 31-летний житель поселка Садовый, в отношении которого уже велось расследование по факту кражи 65 тысяч рублей из организации в поселке Теньгушево.

Парень был задержан по месту жительства. Похищенные денежные средства он уже успел потратить на личные нужды. Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.