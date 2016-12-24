Бывший руководитель «КС Банка» Владимир Грибанов ответит в суде за фальсификацию финансовых документов

В производство Ленинского суда Саранска поступило для рассмотрения уголовное дело в отношении бывших руководителей АО «КС Банк» 62-летнего Владимира Грибанова и 59-летнего Сергея Сажина. Они обвиняются в фальсификации финансовой отчетности кредитной организации, чтобы избежать риска отзыва лицензии.

Владимир Грибанов являлся фактическим руководителем и председателем правления канувшего в небытие «КС Банка». Сергей Сажин - первым заместителем председателя правления. По данным следствия, в период с сентября 2020 года по август 2021 года Грибанов при содействии Сажина внес заведомо недостоверные сведения о финансовом положении «КС Банка» в отчетность перед Центральным банком РФ.

Эти бумажные махинации преследовали простую цель – не дать Центробанку России заподозрить признаки финансовой неустойчивости у мордовской кредитной организации, что грозило отзывом лицензии и назначением в «КС Банк» временной администрации.

Но эти уловки выплыли наружу. Летом прошлого года «КС Банк» потерял лицензию, потом был признан банкротом и в отношении него была введена процедура конкурсного производства. А в январе этого года Банк России распространил сообщение о том, что временная администрация выявила признаки вывода активов из «КС Банка» почти на миллиард рублей.

«Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерное общество «КС БАНК» (далее — Банк) по результатам обследования Банка установила наличие признаков вывода активов путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, с причинением ущерба на сумму не менее 922,4 млн рублей.

По оценке временной администрации, стоимости активов Банка недостаточно для выполнения его обязательств перед кредиторами».

Как отмечается в информации Ленинского суда Саранска, на предварительном следствии Владимир Грибанов и Сергей Сажин свою вину в фальсификации финансовой отчетности признали.