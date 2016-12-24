Представлен назначенный Указом Президента России новый прокурор Республики Мордовия

20 октября заместитель Генерального прокурора РФ Николай Шишкин представил коллективу республиканской прокуратуры нового прокурора Республики Мордовия государственного советника юстиции 3 класса Сергея Лапина. Он был назначен Указом Президента Российской Федерации от 11 октября 2022 г. № 726 на пятилетний срок.

В этот же день состоялась встреча заместителя Генерального прокурора РФ Николая Шишкина и Сергея Лапина с Главой республики Артёмом Здуновым, после чего новый прокурор Мордовии был представлен членам республиканского правительства, руководителям региональных правоохранительных ведомств – МВД России, Следственного комитета РФ и других.

Заместитель Генерального прокурора России отметил, что Сергей Лапин - высококвалифицированный, инициативный, принципиальный и требовательный руководитель. Он служит в органах прокуратуры с 2001 года, прошел путь от помощника прокурора Кронштадтского района г. Санкт-Петербурга до прокурора Ненецкого автономного округа. Николай Шишкин выразил уверенность, что под руководством нового прокурора коллектив прокуратуры продолжит эффективную работу по защите трудовых, жилищных, социальных прав граждан, интересов предпринимателей, реализации в регионе государственных программ и национальных проектов.

Глава Мордовии подчеркнул, что между органами региональной власти и прокуратурой налажено конструктивное взаимодействие. В числе приоритетных для решения Артём Здунов назвал задачи, поставленные Президентом страны, в том числе с учетом нынешней ситуации, а также оздоровление республиканских финансов – рост собственных доходов казны и возврат в бюджет средств, выведенных из него незаконно. «Это государевы деньги, средства налогоплательщиков, важно вернуть их в экономику Мордовии, в этом нужна поддержка органов прокуратуры».

Сергей Лапин обозначил приоритетные направления своей работы в республике – это вопросы соблюдения трудовых, жилищных и социальных прав граждан, а также борьба с преступностью.