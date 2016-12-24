Поддержите наших бойцов из Мордовии!

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Отсканировав QR-код на фото, вы можете присоединиться к проекту Народного фронта «Все для Победы!» и поддержать наших земляков, которые в ходе специальной военной операции защищают новые регионы нашей страны.
Есть и перевод по реквизитам на сайте pobeda.onf.ru/ для организаций и тех, кто не пользуется банковскими картами. НО важно указать в назначении платежа – sbor.13. В этом случае перечисленные средства будут предназначены именно для нашего региона.
Все перечисленные средства будут направлены на закупку и доставку необходимых бронежилетов, касок, тепловизоров, квадрокоптеров, спальных мешков, медикаментов, продуктов питания и всего того, что поможет спасти и облегчить жизни военнослужащих.
Также необходимые вещи можно принести в региональное отделение Народного фронта по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, д.12, кабинеты 104,114.
Телефоны: 8 (8342) 24-15-50, 8 (8342) 24-08-69.
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Глава Мордовии жестко ставит вопросы по недостроенным объектам в республике
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