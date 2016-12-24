«Формализм не допустим категорически!»

В Правительстве Мордовии разъяснили положения Указа Главы РМ о помощи семьям мобилизованных

19 октября в Доме республики состоялось совещание с руководством социального блока регионального кабинета министров, в режиме видеоконференцсвязи были подключены представители всех муниципальных районов Мордовии, отвечающие за социальное направление.



С собравшимися был детально проработан алгоритм работы по исполнению всех пунктов указа, подписанного Главой Республики Мордовия Артёмом Здуновым «О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции».



«В работе с членами семей мобилизованных не должно быть никакого формализма - руководитель региона поставил четкую задачу. От всех нас требуется душевное понимание и личная ответственность каждого за организацию работы по социальной поддержке», - подчеркнула вице-премьер регионального правительства Галина Лотванова, обращаясь к коллегам из социального блока.



Были обозначены основные направления работы с семьями мобилизованных граждан - это адресная социальная и психологическая помощь, поддержка семей с детьми школьного и дошкольного возраста, организация бесплатного питания в школах, помощь волонтеров и многое другое.

Вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи, на контроле регионального Минздрава. Как отметил руководитель ведомства Олег Маркин, главврачи всех районных больниц будут на личной связи с семьями. Вопросы, связанные с оказанием медпомощи будут решаться оперативно и комплексно. Также Минздрав РМ организовал работу «горячей линии» психологической поддержки - 8(8342) 38-01-50.

Министерством труда и социальной защиты РМ, соцслужбами в муниципальных районах выстроена работа по бесплатному предоставлению родителям военнослужащих услуг социального обслуживания на дому, проработан вопрос внеочередного приема их в стационарные организации соцобслуживания. Также, при необходимости, будет оказана помощь в поиске работы, в организации профессионального обучения и дополнительного профобразования. На особом контроле - оказание содействия членам семей военнослужащих в оформлении социальных выплат, на которые они имеют право.



Министерство образования РМ обеспечит организацию двухразового питания для детей военнослужащих в государственных образовательных организациях и бесплатное посещение детьми кружков и секций по дополнительным программам в государственных образовательных организациях. Что касается бесплатного двухразового питания в школах для учеников с 1 по 11 класс, то оно будет предоставляться всем детям мобилизованных граждан без исключения. Все документы для предоставления бесплатного питания в школах должны быть оперативно подготовлены представителями районных администраций.



Волонтеры штаба взаимопомощи #МыВместе придут на помощь мамам с детьми дошкольного возраста. В случае, если женщина по каким-то причинам не сможет сама отвести ребенка в детсад, это готовы взять на себя волонтеры. В штаб акции взаимопомощи семьи военнослужащих всех категорий смогут обратиться и с другими просьбами бытового характера.