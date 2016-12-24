Очередная партия гуманитарного груза отправлена бойцам именных подразделений Мордовии

Региональные меры поддержки
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Рано утром 20 октября из Саранска отправилась очередная машина с гуманитарным грузом для бойцов именных подразделений Мордовии. В его составе все необходимое для военнослужащих из республики, призванных на защиту Отечества. Канал коммуникации уже давно отлажен – помощь будет доставлена нашим землякам, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции.
В этой партии груза – спальные мешки, теплые вещи, бензопилы, бензогенераторы, тактическая амуниция, продукты длительного хранения, средства личной гигиены, медикаменты и многое другое. На одной из отечественных фабрик были приобретены сапоги из ПВХ с утеплителем. Производитель дал гарантию, что они выдерживают сильные морозы. Все это было закуплено на средства, собранные Мордовским республиканским отделением Российского Фонда мира. Кроме этого, в состав гуманитарного груза вошли посылки от жителей со всех районов Мордовии.
«С начала сбора пожертвований на единый счет регионального отделения Российского Фонда мира поступило более 50 млн рублей. При закупке необходимого мы ориентируемся на списки, которые поступают к нам непосредственно из военных частей. Сегодня отправляем третий транш благотворительного груза и ожидаем от поставщиков того, что еще необходимо нашим бойцам, в том числе элементы экипировки. Все, что просят наши ребята, все заказы стараемся выполнять», - рассказала председатель правления республиканского отделения Российского Фонда мира Ольга Филеткина.
Уже сегодня в Мордовии приступили к формированию следующей партии груза. В ближайшие дни машина со всем необходимым будет отправлена в учебный центр, где проходят боевое слаживание мобилизованные из республики солдаты и офицеры запаса.
Напомним: перечислить средства на единый счет для сбора пожертвований в помощь военнослужащим, мобилизованным из Республики Мордовия можно по следующим реквизитам:
р/с 40703810139150100636 в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк России г. Саранск
к/с 30101810100000000615
БИК 048952615
ОГРН 1071300001740 ОКПО 05835554
ИНН 1326024827
КПП 132601001
Назначение платежа: благотворительное пожертвование на уставные цели.
Для внесения денежных средств также возможно воспользоваться QR-кодом. Для этого отсканируйте QR-код через мобильное приложение вашего банка:
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