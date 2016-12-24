На базе Саранского электромеханического колледжа откроется «мини-завод»

Саранский электромеханический колледж при активном участии предприятия «ЭМ-КАБЕЛЬ» выиграл гранд на создание образовательно-производственного центра. На базе учреждения появится «мини-завод», где студенты смогут освоить все этапы производства кабелей. В учебном заведении создадут кластер со своими педагогическим составом и образовательными программами.

«Для нас этот проект – возможность поднять на новый уровень практическую подготовку будущих специалистов. Часть учебного процесса будет приближена к реальному производственного процессу. Это позволит нашим обучающимся сформировать нужные профессиональные навыки. Причем, не только студентам специальности «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника», но и учащимся других направлений – компьютерщикам, электронщикам, электрикам и т.д.», – пояснил директор колледжа Сергей Махалов.

Создание кластера стало возможным благодаря гранду федерального проекта «Профессионалитет». Всего субсидии получат 70 учебных заведений России.

Большую роль в победе Саранского электромеханического колледжа сыграла программа дуального обучения. В свою очередь, предприятие «ЭМ-КАБЕЛЬ» с 2014 года сотрудничает с колледжем, и механизм трудоустройства студентов на завод прекрасно отлажен.