Судебные приставы Мордовии разыскивают должников по алиментам на сотни тысяч рублей

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Как сообщает УФССП по РМ, среди должников по алиментам, розыск которых ведут судебные приставы Мордовии, числится Максим Миронов,1987 года рождения. Он зарегистрирован в Чамзинском районе, однако по месту регистрации упорно не появляется. Предположительно, в настоящее время этот товарищ проживает в Саранске.
По решению суда мужчина обязан перечислять на содержание сына четвертую часть всех доходов. Непродолжительное время он в добровольном порядке переводил ребенку по одной тысяче рублей ежемесячно. Но эти выплаты были столь незначительны, что за ним образовался долг в размере 450 тысяч рублей.
В розыск также объявлен Дмитрий Сидоров, 1994 года рождения. Исполнительный документ о взыскании с него алиментов был предъявлен в службу судебных приставов год назад. За это время его маленький сын получил от родителя лишь две смехотворные суммы – 2 рубля и 47 рублей. Денежные средства были списаны с арестованного счета должника.
Предположительно, в настоящее время парень проживает в Москве. Сумма его задолженности составляет 220 тысяч рублей.
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