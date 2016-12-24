Судебные приставы Мордовии разыскивают должников по алиментам на сотни тысяч рублей

Репортер

Как сообщает УФССП по РМ, среди должников по алиментам, розыск которых ведут судебные приставы Мордовии, числится Максим Миронов,1987 года рождения. Он зарегистрирован в Чамзинском районе, однако по месту регистрации упорно не появляется. Предположительно, в настоящее время этот товарищ проживает в Саранске.

По решению суда мужчина обязан перечислять на содержание сына четвертую часть всех доходов. Непродолжительное время он в добровольном порядке переводил ребенку по одной тысяче рублей ежемесячно. Но эти выплаты были столь незначительны, что за ним образовался долг в размере 450 тысяч рублей.

В розыск также объявлен  Дмитрий Сидоров, 1994 года рождения. Исполнительный документ о взыскании с него алиментов был предъявлен в службу судебных приставов год назад. За это время его маленький сын получил от родителя лишь две смехотворные суммы – 2 рубля и 47 рублей. Денежные средства были списаны с арестованного счета должника.

Предположительно, в настоящее время парень проживает в Москве. Сумма его задолженности составляет 220 тысяч рублей.

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