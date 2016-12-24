В Саранске 51-летняя женщина за рулем иномарки сбила мужчину на пешеходном переходе

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По информации Госавтоинспекции республики, вечером 19 октября в центре Саранска на улице Васенко 51-летняя дама за рулем автомашины «Хендэ Солярис» совершила наезд на 55-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадавшего с различными травмами госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу №4». Как отмечается, невнимательная особа за рулем находилась трезвой.
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Артём Здунов подписал Указ о дополнительных мерах соцподдержки членов семей граждан, принимающих участие в СВО
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