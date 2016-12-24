Артём Здунов поздравил личный состав Саранского территориального гарнизона с Днём военного связиста

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Глава республики направил поздравление командиру войсковой части №04059 начальнику Саранского территориального гарнизона А.В. Лашманову, которая базируется в Ковылкинском районе.
В тексте телеграммы говорится:
«Уважаемый Алексей Владимирович!
Сердечно поздравляю вас и военнослужащих части с Днём военного связиста!
Ваша воинская часть вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности государства, защиту национальных интересов и безопасности Родины.
Вы успешно эксплуатируете системы разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении нового поколения, осваиваете новейшую технику и инновационные технологии, которые поступают на службу Вооруженных сил России.
Руководство Республики Мордовия будет делать всё возможное для создания комфортных условий несения службы и решения социально-бытовых вопросов военнослужащих и членов их семей.
Благодарю командование и коллектив части за плодотворное сотрудничество, честную и профессиональную службу, доблестное выполнение воинского долга по охране стратегических рубежей России.
Мирного неба над головой, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!»
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