Артём Здунов поздравил личный состав Саранского территориального гарнизона с Днём военного связиста

Глава республики направил поздравление командиру войсковой части №04059 начальнику Саранского территориального гарнизона А.В. Лашманову, которая базируется в Ковылкинском районе.

В тексте телеграммы говорится:

«Уважаемый Алексей Владимирович!

Сердечно поздравляю вас и военнослужащих части с Днём военного связиста!

Ваша воинская часть вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности государства, защиту национальных интересов и безопасности Родины.

Вы успешно эксплуатируете системы разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении нового поколения, осваиваете новейшую технику и инновационные технологии, которые поступают на службу Вооруженных сил России.

Руководство Республики Мордовия будет делать всё возможное для создания комфортных условий несения службы и решения социально-бытовых вопросов военнослужащих и членов их семей.

Благодарю командование и коллектив части за плодотворное сотрудничество, честную и профессиональную службу, доблестное выполнение воинского долга по охране стратегических рубежей России.

Мирного неба над головой, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!»