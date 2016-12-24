Благодаря нацпроекту в Мордовии повышается безопасность дорожного движения

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Мордовии обеспечивается безопасность дорожного движения посредством обустройства улично-дорожной сети.

В этот дорожно-строительный сезон в республике на многих участках обновили дорожное покрытие. Выполнили комплексное устройство дорог различными системами безопасности: барьерными ограждениями, сигнальными столбиками, искусственными дорожными неровностями.

Рекордсменом по количественным показателям элементов обеспечения безопасности дорожного движения является автомобильная дорога с. Лямбирь - с. Черемишево на участке км 0+000 - км 3+386 в Лямбирском районе. Капитальный ремонт объекта обеспечил установку 198 дорожных знаков, 598 погонных метров барьерных ограждений, 54 дорожных столбиков, обустройство 473 погонных метров тротуаров, размещение 11 пешеходных переходов и 9 остановочных пунктов, нанесение более 10 тыс. погонных метров дорожной разметки.

Второе место занимает автомобильная дорога г. Рузаевка - г. Ковылкино - р. п. Торбеево на участках км 125+650 - км 131+019 в Торбеевском районе. Капитальный ремонт участка дороги позволил обустроить 1440 погонных метров тротуарного покрытия, 1765 погонных метров стационарного электроосвещения, 3 пешеходных перехода и 3 «лежачих полицейских», нанести около 18 тыс. погонных метров дорожной разметки и установить 138 сигнальных дорожных столбиков.

Тройку лидеров замыкает автомобильная дорога обход с. Ельники на участке км 0+000 - км 2+300 в Ельниковском районе. При ее ремонте специалисты нанесли более 7 тыс. погонных метров дорожной разметки, обустроили 3 пешеходных перехода с искусственными неровностями, а также установили 185 сигнальных столбиков, 350 погонных метров барьерных ограждений и 155 единиц дорожных знаков.

Дорожный сезон в самом разгаре, следовательно, показатели быстро меняются и к его окончанию ожидаются новые лидеры. Кроме количественных показателей по-прежнему первое место отводится качеству выполненных работ.