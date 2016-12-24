Стартовал Всероссийский грантовый конкурс «Молоды душой»

17 августа 2022 года был дан страт заявочной кампании Федеральной программы по развитию «серебряного» волонтерства «Молоды душой», реализуемой по инициативе Ассоциации волонтерских центров совместно с Благотворительным фондом «Память поколений».

Партнерами Программы выступают ФГБУ «Роспатриотцентр» и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

В ходе программы создаются региональные центры «серебряного» волонтерства, реализуются и поддерживаются социальные проекты, обеспечивается обучение волонтеров старшего возраста, а также руководителей волонтерских центров и некоммерческих организаций.

Программа реализуется в рамках «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года», утвержденной распоряжением Правительства РФ в феврале 2016 года.

Участниками могут стать некоммерческие организации и физические лица. Победителей объявят и наградят 3-4 октября 2022 года в рамках Всероссийского форума «серебряных» добровольцев.

Прием заявок продлится до 5 сентября 2022 года. Финал Конкурса пройдет в г. Ростов-на-Дону с 1-4 октября 2022 года.

Приглашаем заинтересованные организации и граждан нашего региона принять участие в конкурсе. Регистрация и подача заявок на портале ДОБРО.РФ – https://contests.dobro.ru/md.