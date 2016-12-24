В рамках нацпроекта в Ичалковском районе ремонтируется мост через реку Алатырь

Социум

В 2022 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Мордовии капитально ремонтируется автомобильная дорога г. Саранск - р.п. Ромоданово - с. Большое Игнатово на четырех участках в Ичалковском районе.

Помимо дорожного полотна строителям предстоит отремонтировать мост через реку Алатырь. В настоящее время половина полотна моста закрыта и установлено реверсивное движение. Рабочие завершили монтаж закладных деталей под цоколи барьерного ограждения, а также армирование пешеходной части. Установлен армокаркас для последующего бетонирования и выполняются другие работы.

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