В рамках нацпроекта в Ичалковском районе ремонтируется мост через реку Алатырь

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Глава Мордовии оценил экономическую ситуацию на встрече с руководителями крупных предприятий региона
В 2022 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Мордовии капитально ремонтируется автомобильная дорога г. Саранск - р.п. Ромоданово - с. Большое Игнатово на четырех участках в Ичалковском районе.
Помимо дорожного полотна строителям предстоит отремонтировать мост через реку Алатырь. В настоящее время половина полотна моста закрыта и установлено реверсивное движение. Рабочие завершили монтаж закладных деталей под цоколи барьерного ограждения, а также армирование пешеходной части. Установлен армокаркас для последующего бетонирования и выполняются другие работы.
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Глава Мордовии оценил экономическую ситуацию на встрече с руководителями крупных предприятий региона
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