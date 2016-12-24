Жители Мордовии этой осенью снова выйдут высаживать деревья

Совсем скоро в России стартует уже ставшая ежегодной акция «Сохраним лес», призванная восстановить леса на территории страны и устранить последствия лесных пожаров. Традиционно она будет проходить с конца августа по ноябрь во всех регионах.

В прошлом году добровольцы высадили больше 70 миллионов саженцев. К акции присоединились 1,2 млн россиян включая жителей Мордовии.

«Приятно знать, что в нашей республике акция «Сохраним лес» так популярна, – делится мнением руководитель штаба регионального отделения Зеленого движения России «ЭКА» Юлия Аршинова. – На протяжении последних трех лет сотни людей по всей Мордовии с радостью выходили на посадку деревьев. Здорово, что и Правительство республики не оставляет акцию без внимания. Прошлой осенью в ней принял участие наш Глава Артём Здунов, присоединившись к восстановлению леса на территории Большеберезниковского района. В итоге за 2021 год по всей Мордовии в рамках акции было высажено почти 330 тысяч деревьев. В этом году организаторы поставили цель высадить в стране 80 миллионов деревьев. Я уверена, что наша республика внесет значительный вклад в достижение этой цели».

Узнать подробности акции и следить за новостями можно на официальном сайте: clck.ru/QrRoD