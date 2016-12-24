Мёд для Донбасса из мордовского монастыря

К проекту «Всё для победы» подключились представители духовенства Мордовии. Из Свято-Троицкого Чуфаровского монастыря, расположенного в Ромодановском районе, в очередной раз передали для Донбасса 40 литров натурального мёда. Ранее монастырь уже привозил 40 литров этого ценного продукта, который был отправлен бойцам на передовую.

Подробная информация по осуществлению помощи ЛДНР имеется на портале pobeda.onf.ru. Во всех региональных отделениях Народного фронта принимают вещи, необходимые бойцам Луганской и Донецкой народных республик. Приносить следует то, что есть в списках, размещенных в соответствующем разделе портала.

В Мордовии сбор гуманитарной помощи ведется на базе регионального исполкома Народного фронта по адресу: город Саранск, пр. Ленина, д.12, кабинет 104, 114. Телефоны: 24-15-50, 24-08-69.