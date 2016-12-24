Как правильно оформить выплату по уходу за пожилым человеком

Граждане, постоянно ухаживающие за людьми, достигшими 80-летнего возраста, имеют право на получение компенсационной выплаты по уходу. Размер компенсационной выплаты составляет 1200 рублей ежемесячно. Выплачивается она пенсионеру вместе с назначенной ему пенсией. Пожилой человек сам рассчитывается полученными средствами с лицом, осуществляющим за ним уход.

Данная компенсация положена не всем. Ее выплачивают неработающим, но трудоспособным лицам, которые при этом не получают пособие по безработице в службе занятости. При этом неважно, кем является пожилой человек для ухаживающего и проживают ли они совместно. Ухаживать за 80-летним гражданином могут как родственники, так и соседи или знакомые.

Оформить уход за пожилым человеком можно онлайн в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России либо на портале Госуслуг.

В Личном кабинете на сайте ПФР ухаживающему и пенсионеру, за которым будут ухаживать, надо подать 2 заявления в разделе «Социальные выплаты»:

1. (подается из личного кабинета того, кто будет ухаживать) О назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином.

2. (подается из личного кабинета того, за кем будут ухаживать) О согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за нетрудоспособным гражданином.

В том случае, если у пожилого гражданина нет Личного кабинета на сайте ПФР и он не зарегистрирован на портале Госуслуг, то оба заявления можно подать из личного кабинета ухажера, но в этом случае ухажеру дополнительно нужно будет принести в ПФР доверенность, заверенную у нотариуса.

Также заявление можно подать лично, придя в клиентскую службу ПФР. В этом случае лучше заранее записаться на прием. Сделать это можно онлайн (не требуется регистрация на Госуслугах): https://es.pfrf.ru/znp/.

Следует обратить внимание, что при личной подаче заявления в клиентскую службу Пенсионного фонда должны прийти и ухаживающий и пенсионер, за которым будет осуществляться уход.

Ухаживающий может написать заявление от себя и от пенсионера (без присутствия оного), но в этом случае также нужно принести доверенность, заверенную нотариусом.

Компенсационная выплата назначается с месяца, в котором ухаживающий за 80-летним обратился за ее назначением. Обратиться за выплатой можно с момента возникновения права на неё (т. е. со дня 80-летия пенсионера, за которым будет осуществляться уход).

Также напоминаем, что периоды ухода засчитываются ухаживающему за пенсионером гражданину в страховой стаж, за уход начисляются пенсионные коэффициенты (1,8 за каждый полный год такого ухода).

В Республике Мордовия компенсационную выплату по уходу получают 18 527 человек, осуществляющие уход за 22 524 гражданами, достигшими 80-летнего возраста.