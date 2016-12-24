Жители Мордовии запросили более 50 000 выписок из ЕГРН

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Получение информации из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) является на данный момент весьма востребованной услугой как у физических, так и у юридических лиц.
Так, за первые 7 месяцев 2022 года в филиал Кадастровой палаты по Республике Мордовия поступило 52806 таких запросов.
Для получения сведений из ЕГРН разработаны и функционируют различные системы и ресурсы:
- Единый портал государственных и муниципальных услуг
- официальный сайт Росреестра
- специальный онлайн-сервис Федеральной кадастровой палаты.
Благодаря этим сервисам любой граждан может оперативно, не выходя из дома, получить информацию из ЕГРН в виде электронного документа. Бумажный вариант выписки из ЕГРН можно заказать в любом офисе МФЦ.
Для повышения доступности государственных и муниципальных услуг Росреестр обеспечивает принцип экстерриториальности, то есть оказание услуг заявителям независимо от места их регистрации или места расположения объектов недвижимости на территории Российской Федерации.
«Принцип экстерриториальности гарантирует удобство и сокращение затрат на получение услуг, если граждане и представители бизнеса совершают операцию с недвижимостью в регионе, отличном от их местонахождения. Сбер также идет по пути максимального упрощения процесса выдачи ипотеки. На сегодняшний день оформление ипотечных кредитов осуществляется без привязки к месту регистрации клиента», – подчеркнула начальник отдела по работе с партнерами и ипотечного кредитования Мордовского отделения №8589 ПАО Сбербанк Алина Марковская.
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