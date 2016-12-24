Обучение ребенка в автошколе можно оплатить материнским капиталом

Образование детей - одно из направлений распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Чаще всего, родители оплачивают материнским капиталом обучение ребёнка в ВУЗе или содержание ребенка в детском саду, но законодательство позволяет тратить его и на оплату дополнительных образовательных услуг (кружков, секций), в том числе и на оплату обучения детей в автошколе.

При этом должны быть соблюдены несколько условий:

- ребенок, с рождением которого семья получила право на сертификат, должен достичь 3-х летнего возраста;

- возраст ребёнка, в отношении которого используется маткапитал, должен быть не менее 16 и не более 25 лет.

- автошкола должна находиться на территории России и иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности.

Если все условия выполнены, то необходимо заключить договор с автошколой в трёхстороннем порядке при наличии двух паспортов - ученика и его матери. Вместе с оригиналом договора ученик должен получить на руки его копию. С этими документами необходимо обратиться в Отделение Пенсионного фонда и подать соответствующее заявление. Отметим, что заявление о распоряжении средствами материнского капитала удобно подать в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР pfrf.ru или на портале Госуслуг gosuslugi.ru.

Оплата образовательных услуг производится путём перечисления указанной в договоре суммы на счёт учебного заведения. В нее входят:

- курс по теоретическому и практическому обучению (вождение),

- оформление пакета документов для обучения и сопровождение их для сдачи двух квалификационных экзаменов (внутреннего по теоретической и практической подготовке и в ГИБДД),

- дополнительные занятия (по желанию).