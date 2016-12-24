Прямой диалог

Артём Здунов 11 августа провел совещание с представителями бизнес-сообщества и членами Совета директоров при Главе РМ. Обсуждались федеральные и региональные меры господдержки для промышленности и бизнеса, а также трудности, которые испытывает сфера в связи с санкциями со стороны недружественных стран.

«За последнее время с изменением общей ситуации существенно поменялись и меры господдержки бизнеса. Наши предприятия столкнулись с нарушением наработанных связей и экспортной деятельности. Ведется работа по переориентации, но важно понимать, какие проблемы сейчас актуальны для вас, и все ли возможности используются на полную мощь. Основная цель встречи – это, конечно, получение прямой обратной связи», - подчеркнул Артём Здунов.

Региональными и федеральными мерами поддержки в республике уже воспользовались почти 2 тысячи юридических лиц. Врио министра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Иван Горин подобно рассказал об этом, а также о критериях и порядке включения организаций в перечень системообразующих организаций. К этой категории в федеральном списке уже сейчас отнесено 15 предприятий республики, в региональном – 176.

«В сфере внешнеэкономической деятельности Минэкономики РФ ориентирует нас на выстраивание новых каналов, перестроение логистических цепочек. Наше ведомство готово оказать всестороннюю поддержку бизнесу в налаживании связей с любыми торговыми представителями дружественных стран», - подчеркнул Иван Горин.

Он также отметил, что есть ряд государств, с которыми в республике существует нереализованный потенциал для развития экспортного сотрудничества, среди них: Беларусь, Казахстан, Китай, Индия, Киргизия и другие. Сейчас активно прорабатывается организация бизнес-миссий по интересам производителей Мордовии.

Только предприятиям АПК в текущем году выдано 9,6 млрд льготных кредитов. Господдержка отрасли составила почти 1,8 млрд рублей, из которых 1,3 млрд рублей уже доведено до аграриев Мордовии. В сентябре – октябре сельхозпредприятиям будет направлена субсидия на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур – 120 млн рублей. Кроме того, через Росагролизинг приобретено 78 единиц сельхозтехники, 36 из которых уже поступило в республику.

Руководители крупных предприятий региона поделились с руководителем региона проблемными вопросами. Директор «Сарансккабель-Оптика» Рашид Абаев рассказал, что зависимость предприятия от импорта сырья и материалов решена почти полностью, закупки переориентированы в основном на Китай. Однако есть существенное снижение активности основных заказчиков, многие инвестпроекты поставлены на паузу. Кроме того, существует зависимость от обслуживания импортного оборудования и программного обеспечения. «В этом вопросе мы рассчитываем на российских IT-специалистов, сейчас с программным обеспечением все хорошо, но мы пытаемся найти решения на перспективу», - отметил руководитель предприятия.

Глава Мордовии подчеркнул, что для реализации инвестпрограмм необходимо взаимодействие с федеральным Ростелекомом. Поддержка в этом со стороны руководителя региона будет оказана. Соответствующее поручение о сопровождении предприятия, а также его информировании о работе с территориями ЛНР и ДНР было дано и министру промышленности, науки и новых технологий РМ Игорю Губайдуллину.

«Санкции на нашем предприятии отразились положительно – зарубежные компании ушли, освободив нам рынок, объемы производства выросли, - отметил генеральный директор «Лидер-Компаунд» Анатолий Бузлаев. – Мы обеспечиваем кабельные заводы страны, Казахстана, налаживаем связи с Узбекистаном. Налажено сотрудничество с Россетями».

Председатель Агроопромобъединения Республики Мордовия, глава крестьянского хозяйства Ирина Ямашкина рассказала о своей сельхоздеятельности, обозначила проблемы, в том числе в области картофелеводства. «В целом же мы стараемся не выживать, а развиваться», - резюмировала она.

Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия Раиса Цыбизова пояснила, что с 2023 года вступит в силу федеральный проект, который предусматривает субсидии из федерального бюджета на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей. С 2024 поддержка будет оказываться на модернизацию хранилищ. Все это станет существенной помощью фермерским хозяйствам.

Информацией о ситуации на предприятиях поделились также руководители Саранского завода автосамосвалов, ООО «Агросоюз – Красное сельцо» и Мордовского регионального отделения «Опора России».