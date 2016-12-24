Молодые жители Мордовии могут выиграть грант на реализацию своего социально значимого проекта

Федеральное агентство по делам молодежи открыло прием заявок на второй сезон своего конкурса грантов. Победители могут получить до 1 млн рублей на реализацию своих проектов.

К участию приглашаются граждане РФ в возрасте от 14 до 35 лет. Найти свое направление сможет практически любой желающий, ведь конкурс включает в себя 15 номинаций, среди которых защита окружающей среды, популяризация спорта и ЗОЖ, сохранение исторической памяти, развитие добровольчества, поддержка международного сотрудничества и т. д.

Полный список номинаций доступен по ссылке: fadm.gov.ru/news/66013

«Приятно видеть, что наше государство активно поддерживает молодежь с их полезными инициативами, – делится мнением ректор Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников «Педагог13.ру» Татьяна Самсонова. – Ведь кто, если не молодое поколение может предложить нам свежий взгляд на социально значимые вопросы. Совсем скоро эти люди будут строить наше будущее, поэтому поддерживать их нужно уже здесь и сейчас. Грантовый конкурс Росмолодежи – отличный старт для юных и молодых граждан, у которых есть действительно светлые идеи по улучшению жизни в российском обществе. Очень надеюсь, что в этом сезон примут участие наши земляки. Я уверена, что в Мордовии много умных ребят, готовых предложить значимые для всех нас проекты».

Заявки принимаются до 22 августа 12:00 по мск. Для участия необходимо заполнить форму по ссылке: grants.myrosmol.ru/auth/login

В первом сезоне конкурса заявки подали больше 14 тыс. россиян. 1063 из них получили гранты на общую сумму около 868 млн рублей.