Молодые жители Мордовии могут выиграть грант на реализацию своего социально значимого проекта

Социум

Федеральное агентство по делам молодежи открыло прием заявок на второй сезон своего конкурса грантов. Победители могут получить до 1 млн рублей на реализацию своих проектов.

К участию приглашаются граждане РФ в возрасте от 14 до 35 лет. Найти свое направление сможет практически любой желающий, ведь конкурс включает в себя 15 номинаций, среди которых защита окружающей среды, популяризация спорта и ЗОЖ, сохранение исторической памяти, развитие добровольчества, поддержка международного сотрудничества и т. д.

Полный список номинаций доступен по ссылке: fadm.gov.ru/news/66013

«Приятно видеть, что наше государство активно поддерживает молодежь с их полезными инициативами, – делится мнением ректор Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников «Педагог13.ру» Татьяна Самсонова. –  Ведь кто, если не молодое поколение может предложить нам свежий взгляд на социально значимые вопросы. Совсем скоро эти люди будут строить наше будущее, поэтому поддерживать их нужно уже здесь и сейчас. Грантовый конкурс Росмолодежи – отличный старт для юных и молодых граждан, у которых есть действительно светлые идеи по улучшению жизни в российском обществе. Очень надеюсь, что в этом сезон примут участие наши земляки. Я уверена, что в Мордовии много умных ребят, готовых предложить значимые для всех нас проекты». 

Заявки принимаются до 22 августа 12:00 по мск. Для участия необходимо заполнить форму по ссылке: grants.myrosmol.ru/auth/login

В первом сезоне конкурса заявки подали больше 14 тыс. россиян. 1063 из них получили гранты на общую сумму около 868 млн рублей.

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