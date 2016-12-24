Министр образования РМ ответит на вопросы граждан в прямом эфире

10 августа в 14:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте Министр образования РМ Елена Солдатова расскажет о подготовке школ к новому учебному году.



Жители могут задать интересующие вопросы под постом - https://vk.com/wall-98502372_113797 либо во время трансляции.



Прямой эфир пройдёт при поддержке ЦУР Республики Мордовия.