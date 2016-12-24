Министр образования РМ ответит на вопросы граждан в прямом эфире

«Время героев»
В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии
10 августа в 14:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте Министр образования РМ Елена Солдатова расскажет о подготовке школ к новому учебному году.
Жители могут задать интересующие вопросы под постом - https://vk.com/wall-98502372_113797 либо во время трансляции.
Прямой эфир пройдёт при поддержке ЦУР Республики Мордовия.
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В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии
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